В Липецкой области открылись новые медицинские центры и отделение для детей с ОВЗ

В Липецкой области начали работу несколько новых учреждений, ориентированных на оказание медицинской и социальной поддержки жителям региона.

В числе открывшихся объектов — центр эмоционального здоровья, центр репродуктивной гинекологии и центр амбулаторной сосудистой хирургии. Кроме того, в Грязинском округе создано отделение для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе учреждения «Лесная сказка».

Глава региона Игорь Артамонов отметил, что после обновления инфраструктуры важно уделить внимание развитию кадрового потенциала и повышению эффективности работы команд специалистов.

Открытие новых центров направлено на расширение доступности специализированной медицинской помощи для различных категорий населения, включая детей с особенностями здоровья.

По словам Артамонова, дальнейшее совершенствование системы здравоохранения в регионе предусматривает не только техническое обновление, но и повышение профессионального уровня сотрудников.