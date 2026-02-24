В Перми вырос спрос на консультации специалистов в частных медицинских центрах

В Перми отмечено увеличение числа обращений в частные медицинские учреждения, сообщает аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным исследования, в 2025 году количество покупок медицинских услуг в частном секторе выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Жители города чаще всего посещают специалистов по гинекологии, терапии, гастроэнтерологии и педиатрии.

Эксперты отмечают, что рост интереса к частной медицине может быть связан с желанием получить консультацию профильных врачей и доступ к дополнительным услугам.

Кроме того, зафиксировано увеличение расходов пермяков на стоматологическое лечение, что также отражает тенденцию к активному использованию платных медицинских сервисов.