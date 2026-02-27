В СР предложили ввести федеральный стандарт для молочных кухонь в России

Руководство фракции "Справедливая Россия" выступило с инициативой по созданию единого федерального стандарта для работы молочных кухонь, обеспечивающих специализированным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет.

Сергей Миронов и Яна Лантратова направили соответствующее обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. В документе подчеркивается необходимость унификации ассортимента и объемов выдачи продуктов на всей территории страны.

По словам Лантратовой, в различных регионах условия предоставления питания существенно отличаются: где-то семьи получают продукты, в других случаях предусмотрены выплаты, а иногда поддержка отсутствует.

Вопрос обеспечения питанием через молочные кухни касается уязвимых групп населения, что придает теме дополнительную значимость с точки зрения социальной поддержки и здоровья детей.

Миронов отметил, что федеральный стандарт должен стать базой, а регионам следует сохранить возможность увеличивать объемы поддержки в зависимости от местных возможностей.