Сергей Бабуркин сообщил о снижении доступности медицинской помощи в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин представил доклад о ситуации с медицинской помощью в регионе за 2025 год на заседании областной Думы.

По результатам опроса, 72% жителей региона отметили сложности с записью на приём к врачу, а 62% сообщили о снижении доступности медицинских услуг за последний год. Кроме того, 58% респондентов выразили недовольство очередями в медицинских учреждениях.

В то же время, согласно официальным данным, 54% населения Ярославской области удовлетворены качеством медицинской помощи.

Вопрос доступности медицинских услуг остаётся актуальным для региона, поскольку значительная часть жителей сталкивается с трудностями при обращении за медицинской помощью.

Сергей Бабуркин обратил внимание на необходимость дальнейшего мониторинга ситуации и взаимодействия с профильными ведомствами для улучшения условий оказания медицинских услуг.