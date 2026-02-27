Сергей Бабуркин сообщил о снижении доступности медицинской помощи в Ярославской области

0 Фото: MedikForum.ru
Сергей Бабуркин сообщил о снижении доступности медицинской помощи в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин представил доклад о ситуации с медицинской помощью в регионе за 2025 год на заседании областной Думы.

По результатам опроса, 72% жителей региона отметили сложности с записью на приём к врачу, а 62% сообщили о снижении доступности медицинских услуг за последний год. Кроме того, 58% респондентов выразили недовольство очередями в медицинских учреждениях.

В то же время, согласно официальным данным, 54% населения Ярославской области удовлетворены качеством медицинской помощи.

Вопрос доступности медицинских услуг остаётся актуальным для региона, поскольку значительная часть жителей сталкивается с трудностями при обращении за медицинской помощью.

Сергей Бабуркин обратил внимание на необходимость дальнейшего мониторинга ситуации и взаимодействия с профильными ведомствами для улучшения условий оказания медицинских услуг.

Читать MedikForum.ru в
ОНФ предоставил президенту анализ трудностей с доступом к врачам в регионах
Народный фронт предложил бесплатный транспорт для беременных из отдалённых сёл
В Мурманской области рассматривают внедрение трансплантации в областной клинической больнице