Жители Волчихинского района Алтая сообщили о нехватке врачей и вопросах здравоохранения

В ряде населённых пунктов Волчихинского района Алтайского края прошёл приём обращений граждан, на котором были подняты вопросы, связанные с медицинским обслуживанием и социальной поддержкой.

Жители сёл Бор-Форпост и Солоновка сообщили о недостатке медицинских кадров, в том числе отсутствии терапевтов и ЛОР-специалиста, а также о сложностях с получением консультаций у врачей узких специальностей. В Солоновке отмечена потребность в капитальном ремонте фельдшерско-акушерского пункта, где медицинскую помощь оказывает только один фельдшер.

Руководитель приёмной Оксана Молодых зафиксировала обращения в нескольких населённых пунктах, включая Новокормиху, Пятков Лог, Усть-Волчиху, Коминтерн и Берёзовский. Среди других вопросов, поднятых жителями, — проблемы с ценами на молоко и пенсионными перерасчётами.

Вопросы кадрового дефицита в здравоохранении остаются актуальными для сельских территорий, что может влиять на доступность медицинской помощи для населения. Отсутствие специалистов и ограниченные ресурсы ФАПов отмечаются как значимые факторы, требующие внимания.

Дополнительно был озвучен запрос о содействии в поиске без вести пропавшего участника специальной военной операции. Александр Терентьев инициировал депутатский запрос в соответствующие инстанции. Вопросы, связанные с обеспечением медицинских услуг, находятся на контроле у представителей социальных служб и депутатов.