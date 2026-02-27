На Сахалине продолжается сбор средств для реабилитации девятилетнего Ноя Бадеяна
В Сахалинской области организован сбор пожертвований для поддержки реабилитации девятилетнего Ноя Бадеяна.
Собранные средства планируется направить на прохождение курса восстановительных процедур, которые, по имеющейся информации, уже способствовали улучшению координации и моторики у других детей с аналогичными диагнозами.
Реабилитационные мероприятия, в которых участвует Ной, направлены на развитие самостоятельности и двигательных навыков.
Вопросы медицинской реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата остаются актуальными, поскольку такие программы могут способствовать улучшению качества жизни пациентов.
Редакция располагает подтверждающими документами, а для желающих поддержать семью Бадеяна предоставлены реквизиты для перечисления средств.
