В России вводят обновленные ветеринарные правила по гриппу птиц с 1 марта

С 1 марта в России начнут действовать новые ветеринарные правила, касающиеся гриппа птиц. Документ был подготовлен Министерством сельского хозяйства и направлен на регулирование мер по предотвращению распространения этого заболевания среди птиц.

В числе изменений — уточнение порядка снятия карантина в охотничьих угодьях. Согласно новым требованиям, карантин может быть отменён после уничтожения последнего трупа дикой птицы на территории, где были выявлены случаи заболевания.

Также в правилах закреплено, что единственным методом обнаружения возбудителя гриппа птиц признана полимеразная цепная реакция, что должно повысить точность диагностики.

Грипп птиц рассматривается специалистами как одно из наиболее значимых заболеваний в отрасли птицеводства, поскольку может представлять опасность для популяций домашних и диких птиц.

Среди характерных признаков болезни у пернатых отмечаются изменения в поведении, нарушение координации, отсутствие реакции на внешние раздражители, а также отёки головы и шеи, опухание и потемнение гребня. Ветеринарные службы рекомендуют соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за состоянием птиц.