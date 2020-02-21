В Нижегородской области начали комплекс мероприятий по профилактике птичьего гриппа
В нижегородском региональном управлении Россельхознадзора состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие представители областного министерства сельского хозяйства, комитета государственного ветеринарного надзора области, руководители муниципальных управлений сельского хозяйства тех районов региона, а которых расположены птицеводческие предприятия и собственники птицефабрик.
Главная тема совещания – профилактика на территории региона птичьего гриппа.
Грипп птиц – это болезнь как диких, так и домашних птиц различных видов, которая является для переносчиков этой болезни смертельной почти в ста процентах случаев заражения.
Не говоря о существенном ущербе, который наносит болезнь экономике, специалисты всегда имеют в виду, что некоторые вирусы гриппа A у птиц имеют способность инфицировать людей. У пораженного этим опасным заболеванием человека также возможен летальный исход, сама болезнь протекает крайне тяжело, вызывая общее угнетение организма, отеки тканей и поражения органов дыхания и пищеварения.
Рабочая встреча в областном управлении Россельхознадзора принесла некоторые договоренности о координации усилий.
Участники, в частности, предложили ряд мер по усилению биозащиты предприятий, занятых птицеводством. Договорились о проведении месячника «Чистое подворье», в течение которого будет усилена профилактика нарушений в сфере содержания домашних птиц и оборота птицеводческой продукции.
Одна из главных задач, которые следует решать совместными усилиями, сошлись во мнении участники встречи, – это не допустить ввоза и распространения на территории нижегородского региона носителей как гриппа птиц, так и других особо опасных заболеваний.
Был также предложен план, согласно которому в течение всего 2020 специалисты государственных ветеринарных служб области проведут порядка 25 000 исследований, которые могли бы выявить болезнь, в том числе отберут пробы от диких водоплавающих перелетных птиц.
Областной комитет госветнадзора также напомнил, что в прошедшем году регион был признан благополучным в отношении птичьего гриппа – соответствующий статус Нижегородская область получила 10 апреля 2019 года.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Нижегородской области проводят бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства.
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