В Астрахани напомнили о различиях между свиным гриппом и простудой
В Астраханской области специалисты обратили внимание на сложности самостоятельного распознавания свиного гриппа на ранних этапах заболевания.
По их словам, в первые дни симптомы гриппа могут быть схожи с проявлениями обычной простуды, что затрудняет определение причины недомогания без консультации врача.
Отмечается, что на начальной стадии пациенты зачастую не могут отличить грипп от других респираторных инфекций.
Тема актуальна в связи с сезонным ростом заболеваемости, когда важно своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.
Медики также подчеркивают значимость физической активности, закаливания и поддержания здорового образа жизни для снижения риска заболеваний.
