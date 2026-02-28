В Астрахани напомнили о различиях между свиным гриппом и простудой

В Астраханской области специалисты обратили внимание на сложности самостоятельного распознавания свиного гриппа на ранних этапах заболевания.

По их словам, в первые дни симптомы гриппа могут быть схожи с проявлениями обычной простуды, что затрудняет определение причины недомогания без консультации врача.

Отмечается, что на начальной стадии пациенты зачастую не могут отличить грипп от других респираторных инфекций.

Тема актуальна в связи с сезонным ростом заболеваемости, когда важно своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Медики также подчеркивают значимость физической активности, закаливания и поддержания здорового образа жизни для снижения риска заболеваний.