Невролог Лавренова сообщила о важности обучения малышей самостоятельному засыпанию с 4 месяцев

Врач-невролог Мария Лавренова рассказала о необходимости формирования у детей навыков самостоятельного засыпания уже в возрасте четырех-шести месяцев.

По словам специалиста, к этому возрасту у младенцев начинают вырабатываться регулярные циклы сна, что позволяет постепенно приучать их к самостоятельному засыпанию и корректировать режим отдыха.

Лавренова отметила, что у новорожденных сон часто прерывается, но по мере взросления ночные пробуждения становятся менее частыми.

Тема организации сна у малышей остается актуальной для родителей, поскольку правильный режим способствует гармоничному развитию ребенка.

Эксперт рекомендует уделять внимание формированию здоровых привычек сна с раннего возраста и следить за изменениями в поведении младенца.