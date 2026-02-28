В Томске разъяснили особенности проявления лекарственной аллергии

В Томске специалисты напомнили о возможных проявлениях аллергии на лекарственные препараты. По их данным, реакция организма на медикаменты может отличаться от обычных побочных эффектов.

Побочные явления обычно подробно описаны в инструкции к препарату, зависят от дозировки и не связаны с иммунной системой. В отличие от них, аллергическая реакция способна возникнуть даже при минимальном количестве лекарства.

Организм может воспринять определённые препараты как потенциальную угрозу и запустить защитные механизмы. Симптомы аллергии могут проявиться как сразу после приёма, так и спустя несколько дней.

По информации специалистов, чаще всего реакцию вызывают нестероидные противовоспалительные средства, такие как ибупрофен и аспирин, а также сульфаниламиды, местные анестетики, вакцины и препараты йода.

Эксперты рекомендуют внимательно изучать инструкции к лекарствам и при появлении необычных симптомов обращаться за медицинской помощью. Соблюдение мер предосторожности может снизить вероятность развития нежелательных реакций.