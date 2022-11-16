Доктор Мясников указал на «средство номер один» в борьбе с гипертонией

«Такие препараты выводят натрий из сосудистой стенки, и за счет этого расширяются сосуды, а человеку становится лучше», - объяснил свою точку зрения врач.

Доктор Мясников рассказал россиянам о лучшем и худшем средстве для гипертоников. Известный медик констатировал, что «средством номер один» в борьбе с гипертонией являются мочегонные таблетки.Худшей для гипертоников Мясников считает привычку употреблять много соли. Речь идет не только о соли, используемой в процессе приготовления блюд или при досаливании уже готовых на столе из солонки. Эксперт отметил, что люди потребляют много скрытой соли в составе разнообразных продуктов, от хлеба до колбасы. Он указал на то, что людям с гипертонией нужно съедать не больше 2,5 граммов в день, а здоровым – не больше 5. Мясников заяви, что россияне в этом плане превышают все нормативы, поедая в среднем до 12 граммов соли за сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают взять под контроль постоянное желание есть.

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