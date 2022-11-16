"Стрессовые" отношения в детстве увеличивают риск сердечных заболеваний

"Дети, пережившие невзгоды, во взрослом возрасте чаще страдают сердечными заболеваниями. За это время у 4118 человек развилось сердечно-сосудистое заболевание. Молодые люди, пережившие невзгоды, на 60 процентов чаще страдают сердечными заболеваниями. Это особенно верно для тех, кто перенес серьезные заболевания, такие как рак, болезни сердца или легких, или смерть в семье, а также для тех, кто испытал высокие и все возрастающие уровни невзгод в детстве", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин смерти.Основные факторы риска сердечных заболеваний часто связаны с физическим здоровьем, таким как неправильное питание и отсутствие физических упражнений, в одном исследовании рассматривалось, может ли чья-то психология влиять на риск сердечных заболеваний.Потенциальный средний уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями для тех, кто пережил невзгоды в детстве, может составлять около 60-68 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

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