Симптомы диабета 2 типа: боль в икрах может указывать на чрезвычайно высокий уровень сахара в крови
Высокое содержание сахара в крови раздражает кровеносные сосуды и увеличивает риск сердечных заболеваний в пять раз. Также увеличивается вероятность атеросклероза.
При атеросклерозе кровеносные сосуды закупориваются жировыми веществами, такими как холестерин. Это может привести к ухудшению кровоснабжения ног, что приводит к хромоте. Хромота может быть вызвана болью в икрах.
Другим признаком атеросклероза может быть боль в груди, известная как стенокардия.
Атеросклероз также увеличивает риск полной блокировки сосуда, что приведет к сердечному приступу или инсульту.
Еще одним признаком высокого сахара, требующим медицинской помощи, является покалывающая или жгучая боль, которая распространяется от пальцев рук и ног вверх. Это может привести к онемению и образованию язв.
Такой тип симптомов указывает на повреждение нервов – осложнение при нелеченном сахарном диабете 2 типа.
Прежде чем высокий уровень сахара в крови нанесет вред организму, обратите внимание на ранние признаки диабета 2 типа.
- Постоянная жажда. Вы пьете воду, но сухость во рту не проходит
- Сильный голод
- Учащенное мочеиспускание
- Усталость
- Медленное заживление порезов и ран
- потеря веса
- Затуманенное зрение
- Зуд в области гениталий
Диабет 2 типа возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Инсулин -— это гормон, который удаляет глюкозу (то есть сахар) из крови в клетки, где она преобразуется в энергию.
Одной из основных причин диабета 2 типа является избыточный вес и недостаточная физическая нагрузка. Люди с ИМТ (индексом массы тела) 30 или более подвергаются особому риску.
Жир, накопленный вокруг живота (висцеральный), также может увеличить риск, поскольку при этом выделяются химические вещества, которые расстраивают сердечно-сосудистую и метаболическую системы организма.
Что такое преддиабет?
Это пограничное состояние организма, когда он уже не работает нормально, но нарушение еще не достигло стадии болезни. Основное нарушение при преддиабете – снижение выработки инсулина поджелудочной железой и инсулинорезистентность – нарушение усвоения тканями глюкозы.
Исследования показали, что у большинства людей преддиабет переходит в сахарный диабет 2 типа в течение 10 лет, если не меняется образ жизни. Когда поставлен преддиабет, продолжающаяся потеря функции бета-клеток обычно приводит к сахарному диабету 2 типа.
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