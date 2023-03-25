Симптомы диабета 2 типа: боль в икрах может указывать на чрезвычайно высокий уровень сахара в крови

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сахар

Высокое содержание сахара в крови раздражает кровеносные сосуды и увеличивает риск сердечных заболеваний в пять раз. Также увеличивается вероятность атеросклероза.

При атеросклерозе кровеносные сосуды закупориваются жировыми веществами, такими как холестерин. Это может привести к ухудшению кровоснабжения ног, что приводит к хромоте. Хромота может быть вызвана болью в икрах.

Другим признаком атеросклероза может быть боль в груди, известная как стенокардия.

Атеросклероз также увеличивает риск полной блокировки сосуда, что приведет к сердечному приступу или инсульту.

Еще одним признаком высокого сахара, требующим медицинской помощи, является покалывающая или жгучая боль, которая распространяется от пальцев рук и ног вверх. Это может привести к онемению и образованию язв.

Такой тип симптомов указывает на повреждение нервов – осложнение при нелеченном сахарном диабете 2 типа.

Прежде чем высокий уровень сахара в крови нанесет вред организму, обратите внимание на ранние признаки диабета 2 типа.

  • Постоянная жажда. Вы пьете воду, но сухость во рту не проходит
  • Сильный голод
  • Учащенное мочеиспускание
  • Усталость
  • Медленное заживление порезов и ран
  • потеря веса
  • Затуманенное зрение
  • Зуд в области гениталий

Диабет 2 типа возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. Инсулин -— это гормон, который удаляет глюкозу (то есть сахар) из крови в клетки, где она преобразуется в энергию.

Одной из основных причин диабета 2 типа является избыточный вес и недостаточная физическая нагрузка. Люди с ИМТ (индексом массы тела) 30 или более подвергаются особому риску.

Жир, накопленный вокруг живота (висцеральный), также может увеличить риск, поскольку при этом выделяются химические вещества, которые расстраивают сердечно-сосудистую и метаболическую системы организма.

Что такое преддиабет? 

Это пограничное состояние организма, когда он уже не работает нормально, но нарушение еще не достигло стадии болезни. Основное нарушение при преддиабете – снижение выработки инсулина поджелудочной железой и инсулинорезистентность – нарушение усвоения тканями глюкозы.

Исследования показали, что у большинства людей преддиабет переходит в сахарный диабет 2 типа в течение 10 лет, если не меняется образ жизни. Когда поставлен преддиабет, продолжающаяся потеря функции бета-клеток обычно приводит к сахарному диабету 2 типа.

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