Неочевидный признак: как по состоянию волос заподозрить у себя сахарный диабет

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женщина
Сахарный диабет второго типа нарушает цикл роста волосяных фолликулов, поэтому по состоянию волос можно заподозрить высокий уровень глюкозы в крови.

Некоторые симптомы и осложнения сахарного диабета второго типа широко известны, такие как учащенное мочеиспускание и жажда, усталость, потеря веса, ухудшение зрения. Одним из симптомов, который не так хорошо известен, связан с истончением и выпадением волос, рассказал доктор Грег Вида, врач-трихолог.

— Есть несколько способов, посредством которых диабет может привести к выпадению волос, нарушая цикл роста волосяных фолликулов. Во-первых, избыточный уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды, и они больше не могут доставлять достаточное количество кислорода к волосяным фолликулам, что может прервать и остановить цикл роста волос. Волосяные фолликулы вступают в фазу покоя и выпадения, а не в фазу роста. Это означает, что волосы перестают расти и прежде чем выпасть, сильно истончаются, — отметил специалист в своем блоге.

Еще один способ, посредством которого диабет может вызвать выпадение волос, — недостаточная выработка инсулина. Инсулин — это гормон, который переносит сахар из ваших кровеносных сосудов к клеткам, которые в нем нуждаются.

— Если ваш организм не вырабатывает достаточное количество инсулина, сахар не будет доставляться к волосяным фолликулам, поэтому волосы не растут. Вместо этого волосяные фолликулы снова входят в фазу покоя цикла роста волос и выпадают, — рассказал медик.

Лучший способ предотвратить выпадение волос при диабете — контролировать уровень сахара в крови.

— Стресс, как эмоциональный, так и физический, является хорошо известной причиной выпадения волос, поскольку он вызывает гормональные колебания и дисбаланс, которые нарушают цикл роста волосяных фолликулов и преждевременно переводят их в стадии покоя и выпадения. Как только уровень сахара в крови будет под контролем, волосы снова отрастут, — добавил эксперт.

Симптомы сахарного диабета:
  • Сильная жажда и сухость во рту
  • Учащенное мочеиспускание
  • Нехватка энергии и крайняя усталость
  • Постоянное чувство голода
  • Расплывчатость зрения
  • Незаживающие ссадины
  • Зуд

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