Неочевидный признак: как по состоянию волос заподозрить у себя сахарный диабет

Сильная жажда и сухость во рту

Учащенное мочеиспускание

Нехватка энергии и крайняя усталость

Постоянное чувство голода

Расплывчатость зрения

Незаживающие ссадины

Зуд

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