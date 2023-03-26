Врач-онколог рассказывает о шести способах снижения риска рака кишечника

«Пятьдесят четыре процента случаев рака кишечника можно предотвратить. Ешьте пищу с высоким содержанием клетчатки. Мы знаем, что 9 из 10 человек не съедают рекомендуемое количество каждый день, которое составляет 30 граммов в день для взрослых. Известно, что это вызывает почти треть предотвратимых случаев рака кишечника», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Сократите потребление красного мяса и переработанного мяса. Правительственное руководство предполагает, что любой, кто потребляет более 90 граммов этих продуктов в день, должен сократить их потребление до менее чем 70 граммов в день, что эквивалентно пяти ломтикам тонкой ветчины, 1,5 вареным сосискам или пяти столовым ложкам вареной болоньезе. Поощряйте дни без мяса и замену мяса на чечевицу, вегетарианский фарш и фарш из индейки».

Снижение потребления алкоголя

Обеспечение регулярной физической активности и движения

Отказ от курения

Похудение при избыточном весе

На рак кишечника, также известный как колоректальный рак, приходится 10 процентов всех смертей от рака, что делает его второй наиболее смертоносной формой заболевания в регионе. Более половины этих случаев можно было бы избежать, изменив определенные привычки образа жизни.Поощряйте поиск продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как замена белого хлеба и макарон на черный и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Диета с высоким содержанием клетчатки не только снижает риск рака кишечника, но и снижает риск инсульта, диабета, высокого уровня холестерина, предотвращает запоры и улучшает здоровье кишечника, что, как мы знаем, может влиять на тело и разум разными способами.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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