Врач-онколог рассказывает о шести способах снижения риска рака кишечника

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Врач-онколог рассказывает о шести способах снижения риска рака кишечника


Врач призвал других как можно скорее обратиться за медицинской помощью, если они думают, что что-то не так.


На рак кишечника, также известный как колоректальный рак, приходится 10 процентов всех смертей от рака, что делает его второй наиболее смертоносной формой заболевания в регионе. Более половины этих случаев можно было бы избежать, изменив определенные привычки образа жизни.

«Пятьдесят четыре процента случаев рака кишечника можно предотвратить. Ешьте пищу с высоким содержанием клетчатки. Мы знаем, что 9 из 10 человек не съедают рекомендуемое количество каждый день, которое составляет 30 граммов в день для взрослых. Известно, что это вызывает почти треть предотвратимых случаев рака кишечника», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


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Поощряйте поиск продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как замена белого хлеба и макарон на черный и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Диета с высоким содержанием клетчатки не только снижает риск рака кишечника, но и снижает риск инсульта, диабета, высокого уровня холестерина, предотвращает запоры и улучшает здоровье кишечника, что, как мы знаем, может влиять на тело и разум разными способами.


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«Сократите потребление красного мяса и переработанного мяса. Правительственное руководство предполагает, что любой, кто потребляет более 90 граммов этих продуктов в день, должен сократить их потребление до менее чем 70 граммов в день, что эквивалентно пяти ломтикам тонкой ветчины, 1,5 вареным сосискам или пяти столовым ложкам вареной болоньезе. Поощряйте дни без мяса и замену мяса на чечевицу, вегетарианский фарш и фарш из индейки».

Другие советы по снижению риска рака кишечника включают:
  • Снижение потребления алкоголя
  • Обеспечение регулярной физической активности и движения
  • Отказ от курения
  • Похудение при избыточном весе

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