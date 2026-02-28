Вирус бешенства признан одним из наиболее опасных по уровню летальности

Вирус бешенства занимает лидирующие позиции среди инфекционных заболеваний по показателю летальности, отмечают представители международного медицинского сообщества.

По данным специалистов, после появления первых симптомов заболевания вероятность летального исхода крайне высока. Несмотря на существование эффективной вакцины, значительное число случаев связано с отсутствием своевременного обращения за медицинской помощью.

Кроме того, эксперты отмечают высокий уровень смертности и при заражении вирусом птичьего гриппа H5N1 у людей — около 50 % среди подтверждённых случаев, что существенно превышает аналогичный показатель для сезонного гриппа.

Вопрос своевременного реагирования на возможное заражение бешенством остаётся актуальным для системы здравоохранения во многих странах.

Медицинские специалисты подчеркивают важность обращения в лечебные учреждения при контакте с потенциально заражёнными животными и напоминают о необходимости вакцинации в таких случаях.