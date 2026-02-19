В Минздраве Башкирии сообщили о характерных симптомах бешенства у людей

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили о симптомах, которые могут быть связаны с бешенством у человека. В регионе в прошлом году карантин по этому заболеванию среди животных был введён в 13 населённых пунктах.

По данным ведомства, одним из характерных признаков заболевания являются болезненные спазмы мышц глотки и гортани, которые могут возникать при попытке сделать глоток воды. Со временем такие спазмы могут провоцироваться даже звуком льющейся воды, ярким светом или громкими звуками.

В Минздраве уточнили, что инкубационный период заболевания обычно длится от 10 дней до двух месяцев. За это время у человека могут появляться различные симптомы, связанные с поражением нервной системы.

Бешенство относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для здоровья. Вспышки среди животных могут приводить к необходимости введения карантинных мер в населённых пунктах.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности при контакте с животными и информируют о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении подозрительных симптомов.