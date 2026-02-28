Ибупрофен может повысить риск язвы и вызвать аллергические реакции

Ибупрофен, широко применяемый для снятия боли и воспаления, может оказывать влияние на желудочно-кишечный тракт и вызывать нежелательные реакции.

Применение этого препарата связано с увеличением вероятности развития язвы, так как он ослабляет защитные свойства слизистой оболочки желудка и способствует усиленной выработке кислоты.

Кроме того, ибупрофен не рекомендуется лицам с заболеваниями сердца, почек, печени, а также при неконтролируемой гипертонии, астме, болезнях кишечника и ветряной оспе.

Медицинское сообщество отмечает, что аллергические проявления на ибупрофен могут быть различными: у некоторых пациентов фиксируются насморк, чихание и слезотечение, у других — хрипы и затруднённое дыхание.

В связи с возможными рисками врачи иногда назначают дополнительную терапию для снижения вероятности развития аллергических осложнений у пациентов, принимающих ибупрофен.