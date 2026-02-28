Великолучанин госпитализирован с отеком Квинке после самостоятельного лечения обморожения

В инфекционную больницу Великих Лук поступил мужчина с признаками отека Квинке, который возник после попытки самостоятельного лечения обморожения лица.

Пациент сообщил дежурному врачу, что 14 февраля находился на природе, где получил обморожение. Впоследствии он применил лекарственное средство без консультации со специалистом.

При медицинском осмотре у мужчины выявили выраженную отечность лица и век, покраснение кожи, а также мелкоточечную сыпь на шее и ушах, сопровождавшуюся умеренным зудом.

По данным анамнеза, осмотра и лабораторных исследований, врачи диагностировали аллергическую реакцию в виде отека Квинке, связанного с использованием медикамента.

Состояние пациента стабилизировали с помощью терапии, подобранной в соответствии с клиническими рекомендациями. Медицинское учреждение информирует, что подобные случаи могут представлять опасность для здоровья и требуют профессионального наблюдения.