Сотрудники «Транснефть – Север» отмечены благодарностью руководства больницы Ухты

Работники АО «Транснефть — Север» были отмечены благодарственным письмом от руководства Ухтинской городской больницы № 1. Инициатором признания выступил и.о. главного врача учреждения Магомедхабиб Рамазанов.

Сотрудники предприятия по собственной инициативе провели работы по восстановлению кабельной линии, что позволило обеспечить стабильное электроснабжение ключевых объектов больницы.

В 2025 году при поддержке компании для медицинского учреждения было приобретено современное оборудование, включая видеогастроскоп, видеоколоноскоп, видеодуоденоскоп и коагулятор.

Поддержка инфраструктуры здравоохранения способствует повышению качества медицинских услуг и стабильной работе больниц, что может быть значимым для пациентов и персонала.

АО «Транснефть — Север» регулярно реализует социальные инициативы, оказывая содействие организациям образования, культуры, спорта и здравоохранения в регионах своего присутствия.

