Вирусолог Аграновский сообщил о симптомах нового вируса с кровотечениями из глаз

В Уганде был обнаружен очаг марбургской геморрагической лихорадки, о симптомах которой рассказал вирусолог Аграновский.

По его словам, заболевание может сопровождаться кровотечениями из глаз, десен и других участков тела. Также среди признаков отмечаются высокая температура, выраженные головные боли, слабость, боли в мышцах, сухость во рту, интенсивный кашель и неприятные ощущения в области челюсти.

Геморрагический синдром, проявляющийся склонностью к кровотечениям, обычно фиксируется на 5–7 сутки после появления первых симптомов.

Марбургская геморрагическая лихорадка относится к редким вирусным инфекциям, которые могут представлять опасность для здоровья.

Аграновский обращает внимание на необходимость наблюдения за симптомами и информирования медицинских служб при подозрении на заболевание.

