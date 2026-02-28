В Пригородном Саратовской области внедряют телемедицину и электронную запись к врачам

В поселке Пригородном Петровского района Саратовской области внедряют новые подходы к оказанию медицинской помощи, включая телемедицинские консультации и дистанционную передачу данных ЭКГ.

Медицинское учреждение получило современный модуль, оснащенный необходимым оборудованием и помещениями для приема пациентов. Это позволило расширить возможности оказания первичной медицинской помощи на месте.

В штате учреждения работают квалифицированные специалисты, которые предоставляют полный спектр медицинских услуг жителям поселка.

Использование телемедицинских технологий может повысить доступность консультаций и ускорить диагностику, что особенно актуально для отдаленных населенных пунктов.

Запись на прием к врачам теперь осуществляется через национальный мессенджер Mах, что облегчает процесс обращения за медицинской помощью и способствует более эффективной организации работы учреждения.