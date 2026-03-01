В России начал действовать обновлённый порядок назначения БАД медицинскими работниками

С 1 марта в России вступили в силу новые правила, регулирующие назначение биологически активных добавок (БАД) к пище медицинскими работниками.

Согласно утверждённому порядку, выписывать БАД теперь могут лечащие врачи и фельдшеры, при этом оформление назначения сопровождается обязательным внесением информации в медицинскую карту пациента.

В документации указываются наименование добавки, продолжительность и схема её применения, а также обоснование назначения, что позволяет обеспечить прозрачность и контроль за процессом назначения БАД.

Введение новых правил связано с необходимостью упорядочить практику назначения зарегистрированных биологически активных добавок и повысить ответственность медицинских работников при их использовании.

Ранее отечественные врачи получили возможность официально назначать зарегистрированные БАДы осенью 2025 года, что стало важным этапом в регулировании обращения подобных средств в медицинской практике.