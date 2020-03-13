В России изменились правила назначения инвалидности

Она утверждает, что изменения коснулись критериев для установления инвалидности при многих заболеваниях, они были детализированы и конкретизированы. Были учтены дополнительные критерии для установления инвалидности при редких болезнях. Примечательно, что многие из критерий, которые касаются тяжелых патологий, были смягчены.Также были разделены "взрослые" и "детские" критерии для назначения инвалидности. Это существенно облегчает работу экспертам, работающим с детьми до 18 лет. Новая система оценки берет во внимание не только физические данные пациента, но и его личностные качества.