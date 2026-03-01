В Саратовской области на обеспечение льготных категорий лекарствами выделят 6,2 млрд рублей

В 2026 году власти Саратовской области планируют направить 6,2 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на льготы.

Одновременно в регионе реализуются проекты по модернизации инфраструктуры первичного звена здравоохранения.

В числе приоритетных задач обозначено увеличение доли занятых врачебных ставок до 75%.

Вопросы кадрового обеспечения медицинских учреждений остаются актуальными для системы здравоохранения региона.

Для привлечения будущих специалистов проводится профориентационная работа среди школьников, что может способствовать формированию кадрового резерва.

