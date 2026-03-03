Военные из Монголии оказали медицинскую помощь при родах в Южном Судане

Военнослужащие монгольского контингента, участвующего в миссии ООН в Южном Судане, оказали медицинскую помощь женщине из числа местных жителей, у которой начались роды в лагере миротворцев.

Инцидент произошёл в регионе Абьей, где миротворцы развернули пункт первой помощи для обратившихся за поддержкой жителей. Среди них находилась беременная женщина, которой потребовалась экстренная медицинская помощь.

Медицинское сопровождение обеспечили старший лейтенант Ц.Цэрэнлхам и младший сержант Д.Ууганбаяр, которые помогли ребёнку появиться на свет в полевых условиях.

Ситуация подчеркивает роль миротворческих миссий в предоставлении медицинской поддержки населению в зонах конфликтов, где доступ к профессиональной помощи может быть ограничен.

Военнослужащие также организовали изоляцию для нуждающихся и оказали первую помощь раненым, что соответствует стандартам оказания экстренной медицинской помощи в подобных условиях.