В Марий Эл снизилось среднее потребление алкоголя на душу населения

В Республике Марий Эл зафиксировано снижение объема потребления алкогольных напитков на одного жителя. Об этом сообщили в подкасте «Триатлон смыслов», который ведет советник Главы региона Лев Покровский.

Депутат городского собрания и предприниматель Дмитрий Денисов уточнил, что средний показатель снизился с 10 до 8,5 литра на человека. Эти данные были озвучены в ходе обсуждения актуальных вопросов, связанных с продажей алкоголя.

Покровский отметил, что уменьшение потребления можно считать положительной тенденцией, однако обратил внимание на сохраняющуюся проблему работы так называемых «наливаек» во дворах жилых домов.

Тема контроля за оборотом алкогольной продукции остается значимой для региона, поскольку вопросы, связанные с доступностью подобных напитков, могут затрагивать здоровье населения.

В подкасте участники подробно рассмотрели существующие вызовы в сфере реализации алкоголя и обсудили возможные пути решения, в том числе меры по ограничению деятельности точек несанкционированной продажи.