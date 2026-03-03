Мокрышева сообщила об отсутствии явного перелома в динамике ожирения в России

В России сохраняется тенденция к увеличению числа случаев ожирения, несмотря на некоторое замедление роста этого показателя среди детей и подростков. Об этом заявила эксперт Наталья Мокрышева.

По словам Мокрышевой, среди женщин отмечаются такие изменения, как снижение частоты спонтанной овуляции, развитие инсулинорезистентности, а также уменьшение вероятности наступления беременности и снижение эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий.

У мужчин, по данным эксперта, наблюдается понижение уровня тестостерона, ухудшение качества спермы и проблемы с эректильной функцией.

Вопросы, связанные с ожирением, остаются актуальными для российского здравоохранения, поскольку это состояние может быть связано с различными изменениями в организме и влияет на репродуктивное здоровье.

Мокрышева подчеркнула, что, несмотря на отдельные положительные сдвиги среди молодежи, говорить о полном изменении общей динамики пока преждевременно. Всемирный день борьбы с ожирением отмечается 4 марта, что дополнительно привлекает внимание к данной теме.