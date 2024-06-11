Профессор Баранова: пониженная температура тела у человека связана с долголетием

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градусник в руке женщины

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова: чем ниже температура тела у человека, тем длиннее его жизнь.

Профессор Баранова рассказала о том, что пониженная температура тела тесно связана с возможностью долголетия.
«Чем ниже температура, тем дольше человек живет», - констатировала биолог в комментарии aif.ru.

Анча Баранова обратила внимание на то, что известная всем норма температуры тела 36,6 градусов фактически таковой уже не является.
У современных людей нормальная температура тела тяготеет к параметрам ниже этого показателя.

«С начала XX века температура у людей постепенно снижается, так что теперь в среднем норма — это вовсе не пресловутые 36,6 градусов, а примерно 35 с небольшим. У  женщин в среднем температура  тела чуть ниже, чем у мужчин», - проинформировала эксперт.

Биолог пояснила, что такая тенденция к понижению температуры обусловлена меньшей подверженностью людей инфекциям, провоцирующим хронические воспалительные процессы в организме. Повышение температуры тела практически всегда означает активизацию воспалительных явлений, и это сильно изнашивает организм, подчеркнула Анча Баранова.

Биолог добавила, что недавнее исследование ученых из Калифорнийского университета показало: люди с более высокой температурой тела чаще страдают от депрессии. Баранова уточнила, что депрессия является системным заболеванием, при котором возникает выраженный воспалительный эффект. Её развитие снижает качество и продолжительность жизни, заставляя организм работать в режиме постоянного напряжения.

«Существует прямая зависимость: чем тяжелее симптомы депрессии, тем выше температура тела», - постулировала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное стремление снижать холестерин может довести до развития онкологических процессов.

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Анча Баранова
Анча Баранова
Здоровье
профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
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Теги : температура тела, продолжительность жизни, Анча Баранова