В Смоленской области зафиксирован рост инфекционных заболеваний в 2025 году

В Смоленской области по итогам 2025 года отмечено увеличение числа случаев инфекционных заболеваний, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедший год в регионе зарегистрировано 237 515 случаев инфекций, что на 3,48% превышает показатели 2024 года. Ведомство также сообщило о снижении заболеваемости по ряду инфекций, включая корь, коклюш, COVID-19, скарлатину, острые гепатиты и энтеровирусные инфекции.

В частности, заболеваемость корью снизилась на 87,3%, коклюшем — на 80,4%, COVID-19 — на 76,5%, скарлатиной — на 74,7%, острыми гепатитами — на 62,1%, энтеровирусами — на 72,8%. Кроме того, случаи ВИЧ-инфекции стали регистрироваться реже на 10,5%.

Ситуация с инфекционными заболеваниями находится под наблюдением специалистов, которые продолжают отслеживать динамику по основным нозологиям.

Роспотребнадзор информирует о необходимости соблюдать меры предосторожности в период сезонного подъема инфекций и напоминает о важности своевременного обращения за медицинской помощью при появлении симптомов заболеваний.