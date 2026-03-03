Стоматологи Нижнего Новгорода рассказали о безопасности лечения зубов детям под наркозом

В Нижнем Новгороде специалисты обсудили особенности стоматологического лечения детей с применением наркоза и развеяли распространённые заблуждения по этой теме.

Главный врач сети стоматологических клиник «Dentalroom», кандидат медицинских наук Елена Якубова отметила, что у родителей часто возникают опасения из-за самого термина «наркоз».

Детский стоматолог Екатерина Пыркова напомнила, что согласно приказу Минздрава РФ, с 2009 года для детей младше трёх лет лечение зубов должно проводиться с использованием общего обезболивания.

Вопросы безопасности подобных процедур регулярно поднимаются среди родителей, что обусловлено заботой о здоровье детей и желанием избежать негативных последствий.

По словам специалистов, после лечения под наркозом у ребёнка, как правило, не формируются негативные воспоминания, что может способствовать более спокойному отношению к стоматологическим процедурам в будущем.

