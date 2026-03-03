В Иванове в феврале зарегистрировано 415 новорождённых

В родильных домах Иванова в феврале текущего года на свет появились 415 детей.

Среди новорождённых отмечены случаи преждевременных родов — 28 малышей родились до установленного срока. Самый маловесный ребёнок появился на 26-й неделе беременности и весил 490 граммов.

В первом родильном доме города зарегистрировано 101 новорождённый. Среди них — ребёнок с массой тела 5250 граммов и ростом 59 сантиметров.

Специалисты отмечают, что появление детей с низкой и высокой массой тела требует особого медицинского внимания и наблюдения.

Медики Иванова продолжают контролировать состояние здоровья новорождённых, уделяя особое внимание малышам, родившимся раньше срока или с нетипичными параметрами роста и веса.