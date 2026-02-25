АКДС: специалисты опровергли распространённые мифы о вакцинации детей

В Камчатском краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики прокомментировали распространённые заблуждения, связанные с применением вакцины АКДС у детей.

По словам специалистов, вакцина АКДС прошла длительную проверку временем и продолжает использоваться в медицинской практике. Отмечается, что массовый отказ от прививок способен привести к возвращению инфекций, которые ранее удавалось сдерживать благодаря иммунизации.

В центре также подчеркнули, что иммунная система ребёнка обладает высокой способностью к адаптации, что позволяет организму формировать устойчивый иммунитет после вакцинации.

В последние годы на рынке появились современные вакцины, такие как «Пентаксим» и «Инфанрикс», которые производятся без содержания тиомерсала. Это расширяет возможности выбора для родителей и медицинских работников.

Специалисты напоминают, что вакцинация детей остаётся одним из ключевых инструментов профилактики ряда инфекционных заболеваний. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности и консультироваться с медицинскими работниками при принятии решений о прививках.