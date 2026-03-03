СОГАЗ предоставляет круглосуточную медицинскую поддержку для экстренных случаев

Клиенты страховой компании СОГАЗ могут воспользоваться круглосуточной медицинской поддержкой при возникновении неотложных состояний, травм или заболеваний.

Доступ к консультациям специалистов обеспечивается через мобильное приложение или веб-версию сервиса. Для связи с врачом или психологом предусмотрены различные способы обращения.

Получить необходимую помощь можно, позвонив по номеру +7 (495) 984-80-86 или заполнив специальную форму на сайте.

Возможность оперативного получения консультаций может быть важна при внезапных ухудшениях самочувствия или травмах, когда требуется быстрое определение дальнейших действий.

Консультанты компании оказывают информационную поддержку и помогают сориентироваться в дальнейших шагах, связанных с получением медицинской помощи.