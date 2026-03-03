В Саратовской области в 2026 году выделено 1576 квот на ЭКО по ОМС

В 2026 году в Саратовской области предусмотрено 1576 квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования.

Женщины младше 35 лет, которые в течение года не могут забеременеть при регулярной половой жизни без использования контрацепции, могут обратиться в женскую консультацию для получения направления на процедуру.

В рамках ЭКО эмбриологи осуществляют выделение яйцеклетки и проводят оплодотворение с использованием сперматозоидов партнера или супруга.

По данным статистики, вероятность успешного наступления беременности после одной процедуры ЭКО у женщин старше 40 лет составляет 10–12%.

Специалисты отмечают, что возраст пациентки может влиять на эффективность процедуры, и рекомендуют своевременно обращаться за консультацией при возникновении трудностей с зачатием.