В Краснодарском крае за десятилетие с помощью ЭКО появилось свыше 11 тысяч детей

В Краснодарском крае за последние десять лет с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились более 11 тысяч детей.

Процедуры ЭКО в регионе проводятся за счет системы обязательного медицинского страхования. В 2025 году полный цикл данной процедуры прошли свыше двух тысяч женщин.

На территории края действуют пять перинатальных центров, а также 43 акушерских отделения и 79 женских консультаций, что обеспечивает доступность медицинской помощи в сфере репродуктивного здоровья.

Вопросы репродуктивных технологий остаются актуальными для многих семей, сталкивающихся с трудностями при планировании беременности. ЭКО является одним из методов, который может помочь в подобных случаях.

Медицинские учреждения региона продолжают развивать направления, связанные с поддержкой репродуктивного здоровья, и информируют о возможностях получения помощи в рамках государственных программ.