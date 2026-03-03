Инфекционист из Нижнего Новгорода сообщил о рисках, связанных с листериями

Данила Пименов, инфекционист Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России, рассказал о возможных последствиях заражения листериями.

По его словам, листериоз может сопровождаться болями в животе, рвотой и диареей. В отдельных случаях заболевание может привести к развитию тяжелых осложнений, таких как менингит, пневмония или сепсис.

Пименов отметил, что при отсутствии медицинской помощи вероятность летального исхода при тяжелых формах инфекции может достигать 70%.

Листериоз относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом.

Врач подчеркнул, что для снижения риска заражения рекомендуется уделять внимание термической обработке мясных продуктов, а также тщательно мыть овощи и зелень перед употреблением.

