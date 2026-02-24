В Подмосковье с начала года провели свыше 165 тысяч онлайн-консультаций для детей
В Московской области с начала года зарегистрировано более 165 тысяч дистанционных консультаций для детей с использованием телемедицинских сервисов.
По данным регионального Минздрава, жители региона всё чаще выбирают возможность получить консультацию врача без необходимости посещения медицинских учреждений.
Телемедицинские услуги доступны как для детей, так и для взрослого населения, что позволяет расширить доступ к медицинской помощи.
Эксперты отмечают, что дистанционный формат приёма способствует снижению нагрузки на поликлиники и повышению удобства для пациентов.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел: Телемедицина" или воспользоваться чат-ботом Дениса в мессенджере Max.
Оставить комментарий