В Подмосковье с начала года провели свыше 165 тысяч онлайн-консультаций для детей

В Московской области с начала года зарегистрировано более 165 тысяч дистанционных консультаций для детей с использованием телемедицинских сервисов.

По данным регионального Минздрава, жители региона всё чаще выбирают возможность получить консультацию врача без необходимости посещения медицинских учреждений.

Телемедицинские услуги доступны как для детей, так и для взрослого населения, что позволяет расширить доступ к медицинской помощи.

Эксперты отмечают, что дистанционный формат приёма способствует снижению нагрузки на поликлиники и повышению удобства для пациентов.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел: Телемедицина" или воспользоваться чат-ботом Дениса в мессенджере Max.

