ВСС: большинство врачебных ошибок при оказании помощи пациентам с диабетом связано с консультациями

В России наиболее часто выявляемые врачебные ошибки при оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом связаны с несвоевременным проведением консультаций профильных специалистов. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, ссылаясь на данные проверок в системе обязательного медицинского страхования.

По информации ВСС, подобные нарушения чаще всего касаются задержек в организации консультаций эндокринолога и офтальмолога для пациентов с установленным диагнозом диабета. Такие выводы были сделаны на основании анализа страховых проверок.

Уфимцев отметил, что грубые дефекты, которые приводят к серьезному ущербу здоровью пациентов, фиксируются менее чем в одном проценте от всех случаев, рассматриваемых при проверках.

Тема своевременного оказания медицинской помощи при сахарном диабете остается актуальной, поскольку заболевание требует регулярного наблюдения у специалистов для контроля состояния и предотвращения осложнений.

Глава ВСС подчеркнул, что выявленные нарушения не являются массовыми и свидетельствуют о высоком уровне профессионализма медицинских работников в России.

