Минздрав утвердил новые рекомендации по терапии диабета первого типа у взрослых

Министерство здравоохранения России официально утвердило обновлённые рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом первого типа среди взрослого населения.

В документе отмечается, что для самостоятельного контроля уровня глюкозы в крови предлагается использовать индивидуальные глюкометры. Также выделены три основные категории современных систем для непрерывного мониторинга глюкозы.

Среди доступных решений указаны устройства для периодического сканирования, так называемое флеш-мониторирование, а также комбинированные варианты оборудования.

В рекомендациях подчёркивается важность количественной оценки потребляемых углеводов с помощью системы хлебных единиц, что позволяет корректировать дозу инсулина перед приёмом пищи.

Специалисты обращают внимание, что применение современных методов самоконтроля и мониторинга может повысить эффективность терапии и снизить риск осложнений, связанных с колебаниями уровня глюкозы.