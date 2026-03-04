В Пермском крае отмечено снижение числа случаев гриппа и ОРВИ в конце зимы

В Пермском крае за последнюю неделю зимы зафиксировано уменьшение числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным региональных служб, эпидемический порог по этим заболеваниям в настоящее время не превышен. Среди выявленных случаев преобладают вирусы гриппа, а также риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

В связи с распространением респираторных инфекций временно приостанавливалась работа отдельных групп и классов в образовательных учреждениях региона. В частности, были закрыты 59 групп в 40 детских садах, 67 классов в 28 школах и 16 групп в трех средних учебных заведениях.

Снижение заболеваемости, по информации специалистов, может быть связано с мерами профилактики и сезонными особенностями распространения вирусов. Медицинские организации продолжают мониторинг ситуации и информируют о текущих показателях.

Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период повышенной циркуляции респираторных вирусов, особенно в детских коллективах и образовательных учреждениях.