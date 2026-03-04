Диетолог Юшков рассказал о рисках для здоровья при несоблюдении мер во время поста

В период Великого поста специалисты обращают внимание на возможные риски для здоровья при изменении рациона. Диетолог Красноярской краевой клинической больницы Илья Юшков отметил, что важно учитывать индивидуальные особенности организма.

По словам Юшкова, отказ от привычных продуктов и недостаточное потребление питательных веществ могут привести к появлению слабости и чувству голода. В некоторых случаях возможно развитие авитаминоза, если рацион становится несбалансированным.

Священнослужители также рекомендуют соблюдать пост с учетом собственных возможностей и состояния здоровья. Эксперты подчеркивают, что подход к ограничению в пище должен быть осознанным.

Тема соблюдения поста приобретает особую значимость для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным здоровьем. В таких случаях специалисты советуют внимательно следить за самочувствием и рационом.

Юшков отмечает, что при появлении выраженной слабости или других изменений в состоянии организма важно своевременно реагировать и при необходимости обращаться за консультацией к врачу.