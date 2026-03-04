Врачи больницы Башляевой в Москве извлекли кубик из желудка ребенка

В Москве специалисты детской больницы имени Башляевой провели операцию по удалению инородного предмета у ребенка. Случай произошел после того, как ребенок проглотил кубик во время настольной игры.

В медицинском учреждении уточнили, что для извлечения детали конструктора применили специальное оборудование. Операция была выполнена лапароскопическим методом через небольшие проколы.

По информации столичного департамента здравоохранения, вмешательство прошло успешно, и инородное тело было аккуратно удалено из желудка пациента.

Подобные ситуации, связанные с проглатыванием мелких предметов, могут встречаться у детей, особенно в процессе игр. Медики отмечают, что своевременное обращение за помощью позволяет минимизировать возможные риски для здоровья.

Врачи больницы Башляевой напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при использовании мелких деталей в детских играх и конструкторах.