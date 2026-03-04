В Магадане рассмотрели вопросы повышения эффективности ранней диагностики заболеваний

В Магадане на заседании обсудили меры по совершенствованию системы раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В центре внимания оказались профилактические медицинские осмотры и диспансеризация.

По информации пресс-службы правительства Магаданской области, современные методы диагностики, включая искусственный интеллект для анализа маммограмм, а также колоноскопию под наркозом и жидкостную цитологию, уже внедряются на втором этапе диспансеризации.

Заместитель председателя правительства региона отметила, что несмотря на наличие необходимого оборудования и специалистов, сохраняется проблема недостаточной информированности населения о возможностях профилактики и обследований.

Тема ответственности работодателей также была поднята на заседании. Татьяна Савченко подчеркнула, что контроль за прохождением сотрудниками медицинских осмотров требует дополнительного внимания, так как не все заявленные работники фактически участвуют в обследованиях.

В ходе обсуждения участники отметили, что повышение информированности граждан и внедрение современных технологий могут способствовать более эффективному выявлению заболеваний на ранних стадиях.