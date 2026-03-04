Онколог Ивашков сообщил о связи высокого потребления сахара с риском развития рака

Онколог Владимир Ивашков в своем выступлении на YouTube обратил внимание на возможную связь между избыточным употреблением сахара и увеличением вероятности развития ряда онкологических заболеваний.

По словам Ивашкова, избыток сахара в рационе может создавать условия, благоприятные для появления раковых клеток. Он отметил, что речь идет о риске развития 13 различных видов рака.

Кроме того, специалист подчеркнул, что регулярное употребление сахара способствует набору лишнего веса. Ожирение, по данным, которые привел Ивашков, связано с 40% случаев онкологических заболеваний в США.

Тема влияния питания на здоровье и развитие хронических болезней, включая онкологические, остается предметом внимания медицинского сообщества.

Владимир Ивашков рекомендует уделять внимание рациону и следить за количеством сахара в ежедневном питании, чтобы снизить возможные риски для здоровья.