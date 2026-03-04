Врачи из Новгородской области направятся в больницу Каменско-Днепровского округа

Медицинские специалисты из Новгородской области будут работать в центральной районной больнице Каменско-Днепровского округа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Запорожской области.

Стороны достигли договоренности о командировании врачей узких специальностей, чтобы обеспечить население необходимой медицинской помощью. Ожидается, что это позволит повысить доступность специализированной медицинской поддержки для жителей региона.

Каменско-Днепровский округ расположен вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. В результате атак в медицинские учреждения поступают гражданские лица с различными травмами.

По информации регионального минздрава, в условиях продолжающихся боевых действий вопросы медицинского обслуживания приобретают особую актуальность. Врачи отмечают, что своевременное оказание помощи может быть важным для пациентов с острыми состояниями.

В министерстве здравоохранения Запорожской области подчеркнули, что сотрудничество с коллегами из других регионов направлено на поддержание устойчивой работы больниц и обеспечение необходимого уровня медицинских услуг для населения.