В Хабаровске внедрили эндоскопическую операцию при редкой патологии пищевода

Краевая клиническая больница имени Сергеева в Хабаровске начала применять новую методику лечения ахалазии кардии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В учреждении освоили проведение пероральной эндоскопической миотомии — процедуры, которая выполняется через ротовую полость с использованием эндоскопа и не требует внешних разрезов. Ранее основным способом лечения этого состояния была баллонная дилатация, однако она часто требовала повторных вмешательств.

Внедрение подобных технологий отмечается как важный этап реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Представители регионального правительства подчеркивают значимость расширения доступа к современным медицинским вмешательствам.

Ахалазия кардии относится к редким заболеваниям пищевода и может представлять опасность для здоровья при отсутствии своевременной медицинской помощи. Специалисты отмечают, что новые методы позволяют повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений.

По информации пресс-службы, освоение современных эндоскопических вмешательств способствует развитию медицинской помощи в регионе и расширяет возможности для пациентов с редкими патологиями пищевода.