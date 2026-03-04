В Великобритании мать кормила младенца смесью, отозванной из-за возможных токсинов

В Манчестере мать новорожденного сообщила о проблемах со здоровьем у ребенка после употребления детской смеси, которая впоследствии была отозвана из-за подозрения на наличие токсинов.

Кэтрин Александер рассказала, что ее сын Арло в течение трех месяцев испытывал регулярные приступы рвоты, а также страдал от диареи и запоров. По словам женщины, симптомы появились вскоре после выписки ребенка из больницы.

В результате ухудшения состояния Арло был госпитализирован на пять дней, где ему потребовалось кормление через зонд. После выписки проблемы с пищеварением у младенца сохранялись.

Вопросы безопасности детских смесей периодически становятся предметом обсуждения в медицинском сообществе. Производители и регулирующие органы проводят проверки и могут отзывать продукцию при выявлении потенциальной угрозы для здоровья.

Кэтрин Александер подчеркнула важность информирования родителей о подобных случаях и необходимости наблюдения за состоянием детей при использовании детских смесей.