В Волгоградской области ограничили дистанционное обучение для студентов-медиков

С марта 2026 года в Волгоградской области и по всей России вступают в силу новые правила, ограничивающие онлайн-обучение для студентов медицинских вузов и колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

Согласно новым требованиям, все образовательные учреждения, готовящие специалистов в медицине и фармацевтике, должны до 1 сентября 2026 года получить бессрочное разрешение Росздравнадзора, подтверждающее соответствие кадрового состава и материально-технической базы установленным стандартам.

Выпуск первых специалистов по новым правилам в Волгоградском медицинском университете состоялся в 2026 году. Заслуженный врач РФ, председатель комитета по здравоохранению и охране общественного здоровья Наталья Семенова отметила, что изменения своевременны и актуальны для системы образования.

Введение ограничений на дистанционный формат обучения связано с необходимостью повышения качества подготовки медицинских кадров и обеспечения единых стандартов профессионального образования.

Министерство здравоохранения России также займётся утверждением типовых дополнительных профессиональных программ, что позволит унифицировать последипломное обучение в сфере здравоохранения.